UEFA ülke puanı SON DURUM 30 Ocak Perşembe (GÜNCEL)!
Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe için kritik bir gece! Temsilcilerimiz, 8. hafta karşılaşmalarında son gücünü ortaya koyarak Avrupa'da yoluna devam etmek için mücadele edecekler. İşte, UEFA ülke puanı SON DURUM 30 Ocak Perşembe (GÜNCEL)!
Avrupa Ligi'nde kader anı geldi çattı. Türk futbolunun üç büyük çınarı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu gece Avrupa'nın dört bir yanında tarihi maçlar oynayacak. Peki, UEFA ülke puanı SON DURUM NE?
UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 takımımız için oldukça kritik bir akşam olacak. Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak. Galatasaray, ilk 8'e kalabilmek için Ajax deplasmanından galibiyetle ayrılmak zorunda! Beşiktaş, Fenerbahçe ise play-off aşamasında yoluna devam etmek için diğer maç sonuçlarına bakmaksızın galibiyet elde etmesi durumunda play-off hakkı elde edecek. UEFA ülke puanı açısından üç temsilcimizin Avrupa'da yoluna devam ediyor olması oldukça önemli olacak.
Şu an Türkiye, 10. sırada yer alırken, Çekya ise 9. sırada bulunuyor. Ancak bu gece yaşanacak sonuçlarla Türkiye'nin önündeki engel ortadan kalkabilir ve 9. sıraya yükselme şansı doğabilir. İşte güncel ülke puan sıralaması:
İngiltere - 103.517
İtalya - 89.918
İspanya - 84.703
Almanya - 80.660
Fransa - 67.379
Hollanda - 61.900
Portekiz - 59.466
Belçika - 52.900
Çekya - 42.650
Türkiye - 41.700
UEFA Avrupa Ligi'nde Galibiyet ve Beraberlikten Alınan Puanlar:
Galibiyet: 400 puan
Beraberlik: 200 puan