UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı?
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 mağlup oldu. Peki, UEFA Ülke Puanı SON DURUM ne?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenilerek tur umutlarını İstanbul'a bıraktı. Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi. UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı?
UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM?
Türkiye, geçtiğimiz yıl takımlarımızın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. 2024-2025 sezonunda ise alınan sonuçların ardından topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.
• 1- İNGİLTERE - 89.160
• 2-İTALYA - 79.106
• 3- İSPANYA - 73.989
• 4-ALMANYA - 71.660
• 5- FRANSA - 58.093
• 6- HOLLANDA - 54.566
• 7- PORTEKİZ - 49.916
• 8 - BELÇİKA - 43.600
• 9- ÇEKYA - 36.550
• 10- TÜRKİYE - 35.300
• 11- NORVEÇ 31.000