UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından Avrupa Ligi'nde 3. hafta, Konferans Ligi'nde ise 2. hafta maçları tamamlandı. Bu heyecan verici karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum güncellendi. Temsilcilerimizden Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetle tamamlarken, Fenerbahçe sahadan beraberlikle ayrıldı. UEFA ülke puan durumu merak ediliyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

Türkiye'nin UEFA ülke puanı 38.300'e ulaşırken, Çekya 40.650 puana yükseldi. Temsilcilerimizin gösterdiği performans sayesinde UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile olan fark 2.350 puana düştü.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1- İngiltere | 94.303

2- İtalya | 82.856

3- İspanya| 77.275

4- Almanya | 75.160

5- Fransa | 62.236

6- Hollanda| 57.400

7 - Portekiz| 54 bin 216

8 - Belçika | 47 bin 200

9 - Çekya | 40 bin 650

10 - Türkiye | 38 bin 300

11 - Norveç | 33 bin 250