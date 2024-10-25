Üye Girişi
Haberler

UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA'nın en son yayınladığı ülke puanı sıralamasına göre Türkiye'nin durumu merak konusu oldu. Futbol severler, Türkiye'nin hangi sırada olduğunu ve UEFA kriterlerine göre nerede olduğunu öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizde!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından Avrupa Ligi'nde 3. hafta, Konferans Ligi'nde ise 2. hafta maçları tamamlandı. Bu heyecan verici karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum güncellendi. Temsilcilerimizden Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetle tamamlarken, Fenerbahçe sahadan beraberlikle ayrıldı. UEFA ülke puan durumu merak ediliyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

Türkiye'nin UEFA ülke puanı 38.300'e ulaşırken, Çekya 40.650 puana yükseldi. Temsilcilerimizin gösterdiği performans sayesinde UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile olan fark 2.350 puana düştü.

UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1- İngiltere | 94.303

2- İtalya | 82.856

3- İspanya| 77.275

4- Almanya | 75.160

5- Fransa | 62.236

6- Hollanda| 57.400

7 - Portekiz| 54 bin 216

8 - Belçika | 47 bin 200

9 - Çekya | 40 bin 650

10 - Türkiye | 38 bin 300

11 - Norveç | 33 bin 250

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Türkiye Futbol Dünya Spor

Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu

Gülen'in cenaze töreninde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu

 Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefi imha edildi

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Takımlarımız yüz güldürdü! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Takımlarımız yüz güldürdü! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? ATV CANLI İZLE 25 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 26-27 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 26-27 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 25 Ekim İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 25 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Metin Feyzioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu hayatı! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? CUMA HUTBESİ 25 EKİM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 25 EKİM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! 25 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.