Bugün oynanan grup maçlarının ardından ülkemizin UEFA ülke sıralaması ve puanı merak edildi. Peki, Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Başakşehir ülke puanına ne kadar katkı sağladı? Hangi takım kaç puan getirdi? UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? İlk 10'a girdik mi? 3 Kasım 2022 Güncel UEFA Ülkel puanı sıralaması ve listesi! İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi, Sivasspor ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor. Temsilcilerimizin puanları ise UEFA ülke sıralamasındaki puanımızı etkiliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? İlk 10'a girdik mi? 3 Kasım 2022 Güncel UEFA Ülkel puanı sıralaması ve listesi nedir? 2022-2023 Türkiye, ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

UEFA Ülke puan sıralamasında Türkiye şuanda 12. sırada yer alıyor. UEFA ülke puan sıralaması tablosu şu şekilde:

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM NEDİR? İLK 10'A GİRDİK Mİ?