UEFA ülke puanı sıralaması! 11 Ağustos Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada 2023 - 2024?

UEFA ülke puanı sıralaması araştırılıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Olimpija Ljubjana galibiyeti, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü galibiyeti, Fenerbahçe'nin Maribor galibiyeti ve Adana Demirspor'un Osijek galibiyeti sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması arama motorlarında UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada 2023? araması ile aratıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Avrupa kupalarındaki başarılı performansımız sonucunda ülkemizin, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı gündeme geldi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği maçların bitmesiyle beraber UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada 2023? araması yapıldı. İşte detaylar...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI!

Avrupa kupalarındaki başarılı performansımız sonucunda ülkemiz, UEFA ülke puanı sıralamasında Avusturya'yı geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi. Bu sezon toplanan puanlarla ilk 10'a girildiği takdirde, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

BİR BASAMAK DAHA YÜKSELDİK

13'üncü sırada başladığımız sezona takımlarımızın aldığı başarılı sonuçlar sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha yükseldi ve ilk 10'a girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

TAKIMLARIMIZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜYOR

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi devam ediyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.000

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 47.149

8- Belçika: 35.600

9- İskoçya: 30.950

10- TÜRKİYE: 29.350

11- Avusturya: 29.300

12- İsviçre: 28.575

13- Sırbistan: 27.175

14- Norveç: 25.250

15- Ukrayna: 25.100

UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçlarında Türk takımları dün geceye damga vurdu. Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1'lik net skorla mağlup ederken; Fenerbahçe de Maribor'u sahasında aynı skorla geçti. Adana Demirspor ise Osijek'i 5-1 mağlup ederek adeta şov yaptı.

BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, bu akşam Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Kara Kartal, Vincent Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçerken mücadelenin ikinci golünü Muleka kaydetti. Farkı üçe çıkaran gol Salih'ten gelirken Gedson Fernandes'in enerjisi alkış aldı. Temsilcimiz Beşiktaş, art arda bulduğu gollerle maçta tempoyu belirleyen taraf oldu. Neftçi Bakü'nün tek golü ise Lebon'dan geldi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Sahasında Maribor ile karşılaşan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanmasını bildi. İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci devresinde Sarı-Lacivertliler, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic'in penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı, rövanş öncesi avantajı kaptı. Slovenler'in tek sayısı Mark Strajnar'ın ayağından geldi.

ADANA DEMİR GOL OLDU YAĞDI

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, Osijek'i, 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52 ile 67. dakikada penaltıdan Cheriff N'Diaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği gollerle 5-1 mağlup etti.

2024 UEFA ÜLKELER SIRALAMASI NEDİR?

2024 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi ve 2025-26 UEFA Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.