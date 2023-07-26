Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin müsabakaları devam ederken sporseverler de UEFA ülke puanı sıralamasını merak etti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa müsabakaları yakından takip ediliyor. Sporseverler maçları takip ederken aynı zamanda UEFA ülke puanı sıralaması ne? 2023-24 sezonu Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada merak ediyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NE?

UEFA ülkeler sıralaması, UEFA'ya üye ülkelerin futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki başarılarına göre oluşturulan ülke sıralamasıdır. Sıralamada, son 5 sezonda oynanan maçlar dikkate alınır.