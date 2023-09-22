UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Ülke puanı sıralaması kaç oldu? Canlı ülke puanı sıralaması, Türkiye puan durumu!

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu. İşte "UEFA ülke puanı sıralaması güncel, Ülke puanı sıralaması kaç oldu? Canlı ülke puanı sıralaması, Türkiye puan durumu!" konuları ile ilgili detaylar…

Ülke puanı sıralaması kaç oldu? Araştırılıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe bir başka Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken Beşiktaş ise Belçika temsilcisi Club Brugge'le 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.İşte "Uefa Ülke Puanı Sıralaması güncel, Canlı ülke puanı sıralaması, Türkiye puan durumu!" konuları ile ilgili detaylar…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'da bitirmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

İNGİLTERE: 90,303 İSPANYA: 76,864 İTALYA: 73,141 ALMANYA: 71,195 HOLLANDA: 55,700 FRANSA: 53,831 PORTEKİZ: 48,982 BELÇİKA: 39,200 TÜRKİYE : 33,850 İSKOÇYA: 32,050 AVUSTURYA: 30,400 İSVİÇRE: 29,975 SIRBİSTAN: 27,375 DANİMARKA: 27,200 NORVEÇ: 26,875

ÜLKE PUANI SIRALAMASI KAÇ OLDU?

UEFA ülke puanı sisteminde grup maçlarında, elemelerden farklı olarak, galibiyete 2 puan ve beraberliğe 1 puan verilmektedir. Bu puanlar, ilgili ülkenin ana katılımcı sayısına bölünerek ülke puanına eklenmektedir.

Son oynanan maçlarla birlikte Fenerbahçe, 0.5 puan kazanarak toplamda 33.85 ülke puanına ulaştı. Galatasaray ve Beşiktaş ise her biri 0.25 puan kazanarak ülke puanımızı artırdı. Toplamda Türkiye'nin ülke puanı 33.850 oldu ve bu başarıyla 9. sıraya yükseldik.