UEFA ülke puanı sıralaması GÜNCEL! UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu mu, Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?

Ülke puanı sıralaması güncel sıralama belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali..

Uefa Ülke Puanı Sıralaması güncel! Ülke puanı sıralaması güncel hali belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali haberimizde!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

İngiltere: 88,928 İspanya: 75,927 İtalya: 71,569 Almanya: 69,552 Hollanda: 53,200 Fransa: 52,081 Portekiz: 47,316 Belçika: 35,600 İskoçya: 31,050 TÜRKİYE: 29,600 Avusturya: 29,300 İsviçre: 28,575 Sırbistan: 27,175 Norveç: 25,500 Ukrayna: 25,000

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım de direkt lig aşamasına katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.

2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye 29,350 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer almaktadır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)