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UEFA ülke puanı sıralaması GÜNCEL SIRALAMA 21 Ocak Salı?

UEFA ülke puanı sıralaması GÜNCEL SIRALAMA 21 Ocak Salı?
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin sahne aldığı haftada gözler bir UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 21 Ocak 2025!

UEFA ülke puanı sıralaması oynanan maçların ardından güncellenmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 temsilcimiz ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir bu hafta birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 21 Ocak 2025!

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM NE?

2025-2025 sezonunda Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında Çekya ile mücadele ediyor. Çekya, Sparta Prag, Viktoria Plzen, Mlada Boleslav gibi takımlarıyla Avrupa'da yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE

10 - TÜRKİYE 40.100 PUAN

9- ÇEKYA 41.850PUAN

8- BELÇİKA 50.200 PUAN

7- PORTEKİZ 56,691PUAN

6- HOLLANDA 59.566 PUAN

5-FRANSA64.655 PUAN

4-ALMANYA 78.035 PUAN

3-İSPANYA 81.168 PUAN

2-İTALYA 86.106PUAN

1-İNGİLTERE 98.249PUAN

Bu hafta temsilcilerimizin maçları sonrası sıralama netleşecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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