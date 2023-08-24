UEFA ülke puanı sıralaması! 24 Ağustos Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada 2023 - 2024?
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UEFA ülke puanı sıralaması araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. Arama motorlarında ise UEFA ülke puanı sıralaması! 24 Ağustos Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada 2023 - 2024? soruları araştırıldı.
Avrupa kupalarındaki başarılı performansımız sonucunda ülkemizin, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı gündeme geldi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek grup etabı için büyük avantaj yakaladı. Merak edilenler arasında ise UEFA ülke puanı sıralaması! 24 Ağustos Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada 2023 - 2024?
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI!
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. İlk 10'daki yerini sağlamlaştıran Türkiye, artık 9. sırayı hedefliyor. Sezonu ilk 10'da bitirmeyi başarırsak, Süper Lig'i 2023-2024 sezonunda şampiyon bitiren takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILACAĞIZ
Türkiye'nin UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'da bitirmesi durumunda, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
İngiltere: 89.053
İspanya: 75.927
İtalya: 71.569
Almanya: 69.552
Hollanda: 53.700
Fransa: 52.081
Portekiz: 47.482
Belçika: 36.100
İskoçya: 31.550
Türkiye: 30.350
Avusturya: 29.500
İsviçre: 28.775
Sırbistan: 27.375
Norveç: 26.000
Ukrayna: 25.400