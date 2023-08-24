UEFA ülke puanı sıralaması araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. Arama motorlarında ise UEFA ülke puanı sıralaması! 24 Ağustos Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada 2023 - 2024? soruları araştırıldı.

Avrupa kupalarındaki başarılı performansımız sonucunda ülkemizin, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı gündeme geldi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek grup etabı için büyük avantaj yakaladı. Merak edilenler arasında ise UEFA ülke puanı sıralaması! 24 Ağustos Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada 2023 - 2024?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. İlk 10'daki yerini sağlamlaştıran Türkiye, artık 9. sırayı hedefliyor. Sezonu ilk 10'da bitirmeyi başarırsak, Süper Lig'i 2023-2024 sezonunda şampiyon bitiren takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILACAĞIZ

Türkiye'nin UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'da bitirmesi durumunda, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

İngiltere: 89.053

İspanya: 75.927

İtalya: 71.569

Almanya: 69.552

Hollanda: 53.700

Fransa: 52.081

Portekiz: 47.482

Belçika: 36.100

İskoçya: 31.550

Türkiye: 30.350

Avusturya: 29.500

İsviçre: 28.775

Sırbistan: 27.375

Norveç: 26.000

Ukrayna: 25.400