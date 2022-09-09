Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2022! Türkiye Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA ülke sıralaması araştırılıyor. Temsilcilerimizin UEFA'nın düzenlediği kulüp ve milli takım düzeyinden oluşan puan sıralaması son dönemde futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un aldığı sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA ülke sıralaması son dönemde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katlım, daha fazla kulübümüzün Avrupa arenasında kendini göstermesini doğrudan etkileyen Ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin aldığı sonuçlar oldukça önemli. Bu bağlamda 2022-2023 sezonunda ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un aldığı sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı olduğu araştırılmakta. Detaylar ve güncel sıralaması haberimizde

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlara göre 9 Eylül 2022 00:05 verisine göre 23,700 puanla 20. sırada yer almaktadır.

19. sırada 24,625 puanla Danimarka, 21. sırada ise 23,250 puanla İsrail yer almaktadır.

TÜRKİYE'DEN KAÇ TAKIM AVRUPA'YA GİDECEK?

Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turuna, Süper Lig'i ikinci, üçüncü bitiren ve Türkiye Kupasını kazanan ekipler ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım gösterecek.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI!

UEFA ÜLKE SIRALAMASI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Bir ülkeden o sezon içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına eşit olarak bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.