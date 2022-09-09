Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2022! Türkiye Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Gündem Haberleri

UEFA ülke sıralaması araştırılıyor. Temsilcilerimizin UEFA'nın düzenlediği kulüp ve milli takım düzeyinden oluşan puan sıralaması son dönemde futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un aldığı sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Türkiye Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA ülke sıralaması son dönemde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katlım, daha fazla kulübümüzün Avrupa arenasında kendini göstermesini doğrudan etkileyen Ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin aldığı sonuçlar oldukça önemli. Bu bağlamda 2022-2023 sezonunda ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un aldığı sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı olduğu araştırılmakta. Detaylar ve güncel sıralaması haberimizde

Türkiye, temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlara göre 9 Eylül 2022 00:05 verisine göre 23,700 puanla 20. sırada yer almaktadır.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2022! Türkiye Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı?

19. sırada 24,625 puanla Danimarka, 21. sırada ise 23,250 puanla İsrail yer almaktadır.

Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turuna, Süper Lig'i ikinci, üçüncü bitiren ve Türkiye Kupasını kazanan ekipler ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım gösterecek.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2022! Türkiye Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Bir ülkeden o sezon içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına eşit olarak bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından - Jindrich TrpisovskyDemir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından - Jindrich Trpisovsky Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından - Rıza ÇalımbayDemir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından - Rıza Çalımbay Jindrich Trpisovsky: 'Çok hata yaptık'Jindrich Trpisovsky: "Çok hata yaptık"
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title