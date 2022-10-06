UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2022 (GÜNCEL) Ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralamasında son durum!

Ülke puanı sıralaması 2022! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2022 hali haberimizde...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 25.100 puan ile 19. sırada bulunmaktadır.

# Uyruk 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Puanlar 1 İngiltere 22.642 18.571 24.357 21.000 5.000 91.570 2 İspanya 19.571 18.928 19.500 18.428 5.571 81.998 3 Almanya 15.214 18.714 15.214 16.214 4.750 70.106 4 İtalya 12.642 14.928 16.285 15.714 4.500 64.069 5 Fransa 10.583 11.666 7.916 18.416 3.750 52.331 6 Hollanda 8.600 9.400 9.200 19.200 4.500 50.900 7 Portekiz 10.900 10.300 9.600 12.916 5.333 49.049 8 İskoçya 6.750 9.750 8.500 7.900 2.900 35.800 9 Belçika 7.800 7.600 6.000 6.600 5.200 33.200 10 Avusturya 6.200 5.800 6.700 10.400 2.900 32.000 11 Sırbistan 6.000 6.000 5.500 9.500 2.375 29.375 12 Norveç 5.375 3.750 6.500 7.625 4.500 27.750 13 Çek Cumhuriyeti 6.500 2.500 6.600 6.700 5.250 27.550 14 İsviçre 3.900 6.400 5.125 7.750 4.250 27.425 15 Ukrayna 5.600 7.200 6.800 4.200 2.900 26.700 16 Rusya 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 17 Danimarka 4.875 5.125 4.125 7.800 3.300 25.225 18 Hırvatistan 5.750 4.375 5.900 6.000 3.125 25.150 19 Türkiye 5.500 5.000 3.100 6.700 4.800 25.100 20 Yunanistan 5.100 4.900 5.100 8.000 1.625 24.725 21 İsrail 2.625 2.375 7.000 6.750 4.500 23.250 22 Kıbrıs 6.125 5.125 4.000 4.125 3.300 22.675 23 İsveç 4.125 5.750 2.500 5.125 3.750 21.250 24 Bulgaristan 4.000 4.125 4.000 3.375 3.250 18.750 25 Macaristan 3.250 4.500 4.250 2.750 3.875 18.625

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)