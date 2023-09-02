UEFA ülke puanı sıralaması! (2 EYLÜL 2023) Türkiye 8. oldu mu?

UEFA'nın güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu netleşti. Türkiye, sıralamada kaçıncı oldu, güncel ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali nasıl oldu? Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa kupalarındaki yoluna devam ederken grup aşaması öncesi ülke puanı sıralaması son halini aldı. İşte, UEFA ülke puanı sıralaması!

UEFA ülke puanı sıralaması! UEFA'nın güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu netleşti. Türkiye, sıralamada kaçıncı oldu, güncel ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali nasıl oldu? Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa kupalarındaki yoluna devam ederken grup aşaması öncesi ülke puanı sıralaması son halini aldı. İşte, UEFA ülke puanı sıralaması haberimizde!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İngiltere: 89,178 İspanya: 75,989 İtalya: 71,712 Almanya: 69,767 Hollanda: 55,100 Fransa: 52,331 Portekiz: 48,316 Belçika: 38,400 TÜRKİYE: 32,850 İskoçya: 31,650 Avusturya: 30,000 İsviçre: 29,775 Sırbistan: 27,375

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye 32,850 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer almaktadır.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI HAKKINDA NOTLAR

Fransa ve İngiltere, Lig Kupası'nı kazanan takımlar olarak, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alırlar.

Liechtenstein Futbol Federasyonu, kendi ligini düzenlememektedir; sadece Liechtenstein takımları arasında oynanan Liechtenstein Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eder.

Önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları, doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır. Eğer bu şampiyonlardan biri veya her ikisi de kendi ülkelerinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı kazanırsa, elemelerden en yüksek kulüp katsayısına sahip olan 1 veya 2 takım da doğrudan grup aşamasına katılır.

Önceki sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılır. Eğer şampiyon, kendi ülke sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmışsa, yerine elemelerden çıkan takımlar arasında en yüksek kulüp katsayısına sahip olan takım katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenleme ile UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar, yolculuklarına UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam ederler. Benzer şekilde, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar da yolculuklarına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sürdürürler.

2024-25 sezonundan itibaren, bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkesinden her biri, doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılacak birer takım daha belirler.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)