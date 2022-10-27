UEFA ülke puan sıralaması! (GÜNCEL LİSTE) 27 Ekim Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralaması!

Ülke puanı sıralaması güncel haliyle bakıldığında Türkiye kaç puanla kaçıncı sırada yer alıyor merak edilmekte. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki maçlarının ardından ortaya çıkan skorlarla beraber UEFA ülke puanı sıralaması önem kazanmıştır. Peki, Türkiye ülke puanı sıralaması kaçıncı sırada? İşte, Güncel ülke puanı sıralaması!

Ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Güncel ülke puanı sıralaması güncel haliyle bakıldığında Türkiye kaç puanla kaçıncı sırada yer alıyor merak edilmekte. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor ile Uefa Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki maçlarının ardından ortaya çıkan skorlarla beraber UEFA ülke puanı sıralaması önem kazanmıştır. Peki, Türkiye ülke puanı sıralaması kaçıncı sırada? İşte, Güncel ülke puanı sıralaması haberimizde yer almaktadır. Özellikle Türkiye'den bir takımın şampiyon olarak direkt Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayabilmesi için kritik bir sezondan geçen temsilcilerimizin aldığı skorlar sonrası ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin konumu hareketli haftalar geçiriyor. Futbol severler tarafından yakından takip edilen Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması haberimizde...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.900 puanla 14. sırada bulunmaktadır.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Gruplar ve sonrasında;