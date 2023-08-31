Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin maçları sonrası muhtemel grupların nasıl olacağı merak edildi. Bu kapsamda UEFA UCL Şampiyonlar Ligi grup kura çekimini merak eden birçok kişi UEFA UCL Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda? Sorusunu araştırmakta. Peki, UEFA UCL Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda? UEFA UCL kura çekimi nereden izlenir?

UEFA UCL Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi, temsilcilerimizin rakiplerini merak etmekte olan sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bu nedenle UEFA UCL Şampiyonlar Ligi grup kura çekimini izlemek isteyenler tarafından Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda? Sorusu araştırılıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kura çekimi araştırıldı. Peki, UEFA UCL Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda? UEFA UCL kura çekimi nereden izlenir?

UEFA UCL ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinde belirtilen tarihe göre 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Monako'da gerçekleşecek olan kura çekimi Türkiye saatiyle saat 19.00'da gerçekleşecek. Aynı zamanda 2022/23 UEFA Yılın Erkek Oyuncusu, UEFA Yılın Kadın Oyuncusu, UEFA Yılın Erkek Antrenörü ve UEFA Yılın Kadın Antrenörü ödülleri de grup aşaması kura töreninde takdim edilecek. 2023 UEFA Başkanlık Ödülü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edilecek.

UEFA yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek ve saat 18.00 (Türkiye saatiyle 19.00)itibaren canlı olarak yayınlanacak."

Kura çekimi UEFA'nın kendi internet sitesi UEFA.com'da canlı olarak yayınlanacak.