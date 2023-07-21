UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup maçları başladı. Maçtarı canlı izlemek isteyen seyirciler, UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hangi kanalda? U19 Kadınlar Şampiyonası maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda veriliyor? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1948 yılında FIFA'nın başlattığı, 1955 yılından itibaren UEFA tarafından devam ettirilen bir futbol organizasyonudur. UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hangi kanalda? U19 Kadınlar Şampiyonası maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda veriliyor?

UEFA U19 KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup maçları 18 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Final maçı 30 Temmuz 2023 Pazar günü oynanacak.

UEFA U19 KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçları UEFA TV'de canlı olarak verilecektir. Maçları buradan canlı şekilde izleyebilirsiniz.

AVRUPA KADINLAR FUTBOL ŞAMPİYONASI HAKKINDA BİLGİLER

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, UEFA'ya üye ülkeler arasında, kadın millî takımları düzeyinde düzenlenen 4 yılda bir oynanan futbol turnuvasıdır.

1984 yılında Kadın Futbolu İçin Avrupa Yarışması adıyla düzenlenmeye başlandı. 1990 yılında statüsü değiştirildi. 1991 yılında turnuvanın ismi bugünkü halini aldı. Bu yeni statü sadece 1991 ve 1995 yılındaki turnuvalarda kullanılmış, 1995 yılından itibaren erkek futbol turnuvalarında kullanılan statü, kadın futbol turnuvaları için de kullanılmaya başlanmıştır.