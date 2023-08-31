UEFA TV kura çekimi CANLI izle! UEFA TV Şampiyonlar Ligi UCL kura çekimi izleme linki!

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. UEFA TV kura çekimi CANLI izle! UEFA TV Şampiyonlar Ligi UCL kura çekimi izleme linki!