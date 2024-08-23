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UEFA TÜRKİYE PUAN SIRALAMASI Türkiye kaç puan oldu? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

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UEFA'nın en son ülke puan sıralaması açıklandı. Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri merak konusu oldu. UEFA'nın bu sıralaması, ülkelerin futbol performansını gösteriyor ve uluslararası turnuvalara katılımı etkiliyor. Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı araştırılıyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu araştırılıyor. Avrupa'da play-off turu heyecanı sürerken, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. Galatasaray'ın ardından diğer temsilcilerimiz de Avrupa'daki ilk maçlarını tamamladı. Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kalırken, Trabzonspor, St. Gallen ile 0-0'lık bir beraberlik elde etti. RAMS Başakşehir ise St. Patricks ile oynadığı maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri de güncellendi ve futbolseverler ülkemizin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki, UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaç puan oldu? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE KAÇ PUAN OLDU?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşasan Beşiktaş rakibiyle 3-3 berabere kalarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Trabzonspor İsviçre'de St. Gallen'e konuk oldu. Bordo mavililer üstün oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Başakşehir ise İrlanda'da konuk olduğu St. Patricks ile golsüz berabere kaldı.

UEFA TÜRKİYE PUAN SIRALAMASI Türkiye kaç puan oldu? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

İşte temsilcilerimizin oynanan maçların ardından güncel ülke puanımız;

1- İNGİLTERE: 89,160

2- İTALYA: 79,106

3- İSPANYA: 73,989

4- ALMANYA: 71,660

5- FRANSA: 58,093

6- HOLLANDA: 54,566

7- PORTEKİZ: 49,916

8- BELÇİKA: 43,600

9- ÇEKYA: 36,850

10- TÜRKİYE: 35,600

11- NORVEÇ: 31,250

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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