Üye Girişi
Haberler

UEFA transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kış transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala son hamleler yapılıyor. Transfer sezonunda son doğru yaklaşılırken ise UEFA'nın kadro bildirmek için belirlediği son günü ne zaman merak edildi. Peki, UEFA transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de gelen ve giden oyuncuların devam etmesiyle transfer haberleri de gündemde kalmaya devam ediyor. Peki Türkiye ve Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor? UEFA transfer sezonu ne zaman bitiyor?

UEFA TRANSFER BİLDİRİM SON GÜN NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

UEFA transfer bildirim son günü ise 2 Şubat.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Futbol Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Falda deve görmek ne demektir? Falda deve görmek nedir? Şans getiren semboller - Dört yapraklı yonca şans mı getirir, neden şans getirir? At nalı, uğur böceği, yedi fil neden şans getirir? Falda balık görmek ne demektir? Falda balık görmek nedir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Falda horoz görmek ne demektir? Falda horoz görmek nedir? Ninniler: Ninni sözleri, Bebek ninni sözleri, Duygusal ninni sözleri, Uyusunda büyüsün ninni sözleri! Akciğer nerede? Akciğer vücudun neresinde bulunur? Akciğer ağrısı nerede hissedilir? Akciğer sağda mı solda mı? Pankreas nerede? Pankreas vücudun neresinde bulunur? Pankreas ağrısı nerede olur? Sağda mı solda mı? Paragraf soruları ve çözümleri | Örnek ve çıkmış paragraf soruları! Paragraf soruları çözme teknikleri! Uzun paragraf soru örnekleri ve cevapları Paragraf soruları ve çözümleri | Örnek ve çıkmış paragraf soruları! Paragraf soruları çözme teknikleri! Uzun paragraf soru örnekleri ve cevapları 3 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 3 Şubat 2024 Resmi Gazete MERKEZ BANKASI ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir? UEFA transfer sezonu ne zaman bitiyor? Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title