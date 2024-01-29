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UEFA transfer bildirim son gün ne zaman Şubat 2024?

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Kış transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala son hamleler yapılıyor. Transfer sezonunda son doğru yaklaşılırken ise UEFA'nın kadro bildirmek için belirlediği son günü ne zaman merak edildi. Peki, UEFA transfer bildirim son gün ne zaman Şubat 2024?

Süper Lig'de gelen ve giden oyuncuların devam etmesiyle transfer haberleri de gündemde kalmaya devam ediyor. Peki Türkiye ve Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor? UEFA transfer bildirim son gün ne zaman Şubat 2024?

UEFA TRANSFER BİLDİRİM SON GÜN NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

UEFA transfer bildirim son günü ise 2 Şubat.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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