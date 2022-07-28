UEFA toplantı merak ediliyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilirken, sarı-lacivertli tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı çok konuşuldu. Peki, sosyal medyada da gündem olan UEFA toplantı kararı aldı mı? UEFA acil koduyla toplantı mı yapacak? Fenerbahçe maçı ile ilgili UEFA toplandı mı? İşte detaylar...

UEFA TOPLANTI KARARI ALDI MI?

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı büyük tepki çekti. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu tezahürat sonrası UEFA İcra Kurulu'nun acil koduyla toplandığını ve sarı-lacivertlilerin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"PUTİN TEZAHÜRATI BÜYÜK SIKINTI YARATACAK"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "UEFA icra kurulu acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemci ve temsilcisi ile görüştüler. Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak." ifadelerini kullandı.

"TÜM ZAMANLARIN EN VAHİM TEZAHÜRATI"

UEFA Başkanı Ceferin'e büyük baskı olduğunu belirten Çakar ayrıca, "Avrupa ülke liderlerine göre "Putin tezahüratı" tüm zamanların en vahim tezahüratı olarak değerlendiriliyor." dedi.