UEFA Süper Kupa'yı kim kazandı? Süper Kupa finalini hangi takım kazandı?
Bu akşam Real Madrid - Eintracht Frankfurt karşılaşmasında UEFA Süper Kupa'yı kim kazandı ve UEFA Süper Kupa'yı hangi takım kazandı soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, UEFA Süper Kupa'yı kim kazandı? UEFA Süper Kupa'yı hangi takım kazandı?
UEFA Süper Kupa'yı hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Real Madrid - Eintracht Frankfurt kıyasıya bir mücadele verdi. Süper Kupa'yı hangi takımın kazandığı sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Süper Kupa'yı kim kazandı? Süper Kupa finalini hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…
Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı kıyasıya bir mücadele ile devam ediyor. Real Madrid- Eintracht maçı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile devam ediyor. UEFA Süper Kupa'yı kazanan takım henüz belli değildir.
Real Madrid ile Frankfurt arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, TV 8 Buçuk, CBC Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Real Madrid-Frankfurt Maçı, 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Real Madrid-Frankfurt Maçı, saat 22:00 başlayacak.
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