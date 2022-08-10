Bu akşam Real Madrid - Eintracht Frankfurt karşılaşmasında UEFA Süper Kupa'yı kim kazandı ve UEFA Süper Kupa'yı hangi takım kazandı soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, UEFA Süper Kupa'yı kim kazandı? UEFA Süper Kupa'yı hangi takım kazandı?

UEFA Süper Kupa'yı hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Real Madrid - Eintracht Frankfurt kıyasıya bir mücadele verdi. Süper Kupa'yı hangi takımın kazandığı sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Süper Kupa'yı kim kazandı? Süper Kupa finalini hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

UEFA SÜPER KUPA'YI KİM KAZANDI?

Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı kıyasıya bir mücadele ile devam ediyor. Real Madrid- Eintracht maçı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile devam ediyor. UEFA Süper Kupa'yı kazanan takım henüz belli değildir.

0-08-2022 REAL MADRİD VS FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Real Madrid ile Frankfurt arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, TV 8 Buçuk, CBC Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TV8.5 CANLI YAYIN

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI HANGİ GÜN?

Real Madrid-Frankfurt Maçı, 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Frankfurt Maçı, saat 22:00 başlayacak.

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