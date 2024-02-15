UEFA son 16 takımları hangileri? UEFA'da hangi takımlar var?

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanıyor. UEFA son 16 takımları hangileri? UEFA'da hangi takımlar var?

UEFA SON 16 TAKIMLARI HANGİLERİ?

Toulouse - Benfica

Karabağ - Braga

Rennes - Milan

Freiburg - RC Lens

Sporting - Young Boys

Sparta Prag - Galatasaray

Marsilya - Shakhtar

Roma - Feyenoord