UEFA son 16 takımları hangileri? UEFA'da hangi takımlar var?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde. Peki, UEFA son 16 takımları hangileri? UEFA'da hangi takımlar var?
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanıyor. UEFA son 16 takımları hangileri? UEFA'da hangi takımlar var?
UEFA SON 16 TAKIMLARI HANGİLERİ?
Toulouse - Benfica
Karabağ - Braga
Rennes - Milan
Freiburg - RC Lens
Sporting - Young Boys
Sparta Prag - Galatasaray
Marsilya - Shakhtar
Roma - Feyenoord