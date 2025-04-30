UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Barcelona Inter maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu başlıyor! Barcelona Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde aratılıyor. Maçta Hakan Çalhanoğlu'nun sahada olup olmayacağı da merak konusu oluyor. Peki, Barcelona Inter maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte detaylar...

BARCELONA INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1 Mayıs 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Inter ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve beIN Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BARCELONA INTER UEFA YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de beIN Sports, UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarına sahip olup, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacaktır.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter'in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, takımının önemli isimlerinden biri olarak bu karşılaşmada sahada olması bekleniyor. Milli futbolcumuz, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve Barcelona karşısında da takımının en önemli kozlarından biri olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Inter: Sommer; Augusto, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.