UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!
Gündem Haberleri
Sporseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI
DÜN GECENİN TOPLU SONUÇLARI:
E GRUBU:
Dinamo Zagreb-Chelsea: 1-0
Salzburg-Milan: 1-1
F GRUBU:
RB Leipzig-Shakhtar: 1-4
Celtic-Real Madrid: 0-3
G GRUBU:
Borussia Dortmund-Kopenhag: 3-0
Sevilla-Manchester City: 0-4
H GRUBU:
PSG-Juventus: 2-1
Benfica-Maccabi Haifa: 2-0
Hande Fırat'tan 15 Temmuz öncesi MİT'le görüştüğü iddialarına sert tepki: Yettiniz artık, zavallısınız Ahmet Davutoğlu, seçimler öncesi tehlikeli gördüğü noktaya dikkat çekti: Çantada keklik görmek yanlış olur Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti
Haberler.com - Gündem