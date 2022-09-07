Sporseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI

DÜN GECENİN TOPLU SONUÇLARI:

E GRUBU:

Dinamo Zagreb-Chelsea: 1-0

Salzburg-Milan: 1-1

F GRUBU:

RB Leipzig-Shakhtar: 1-4

Celtic-Real Madrid: 0-3

G GRUBU:

Borussia Dortmund-Kopenhag: 3-0

Sevilla-Manchester City: 0-4

H GRUBU:

PSG-Juventus: 2-1

Benfica-Maccabi Haifa: 2-0