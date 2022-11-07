Bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası son 16 turundaki takımların rakipleri belli oldu. Rakipleri merak edilen takımların başında PSG geliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi PSG rakibi kim? Manchester City rakibi kim oldu? Liverpool, Bayern Munih, Inter, Milan, Real Madrid, Chelsea rakipleri kimdir? İşte tüm eşleşmeler ve takımların rakipleri...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki eşleşmeler merak ediliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi PSG rakibi kim, kimle eşleşti 2023? Manchester City rakibi kim oldu? Liverpool, Inter, Real Madrid, Chelsea kimle eşleşti? PSG hangi takımla eşleşti? Kimler çeyrek finale ve yarı finale çıktı? İşte bilgiler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 KURALARI ÇEKİLDİ Mİ 2023?

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonunun grup etabı, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. E, F, G, H gruplarında oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid , Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

2022-2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

RB Leipzig-Manchester City

Club Brugge- Benfica

Liverpool- Real Madrid

Milan- Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt- Napoli

Borussia Dortmund- Chelsea

Inter- Porto

Paris Saint Germain- Bayern Münih

PSG RAKİBİ KİM, KİMLE EŞLEŞTİ?

PSG'nin rakibi Bayern Münih oldu.

M. CİTY RAKİBİ KİM, KİMLE EŞLEŞTİ?

M. City'in rakibi RB Leipzig oldu.

BENFICA RAKİBİ KİM, KİMLE EŞLEŞTİ?

Benfica'nın rakibi Club Brugge oldu.

LİVERPOOL RAKİBİ KİM, KİMLE EŞLEŞTİ?

Liverpool'un rakibi Real Madrid oldu.

REAL MADRİD RAKİBİ KİM, KİMLE EŞLEŞTİ?

Real Madrid'in rakibi Liverpool oldu.

MİLAN'IN RAKİBİ KİM, KİMLE EŞLEŞTİ?

Milan'ın rakibi Tottenham Hotspur oldu.

CHELSEA RAKİBİ KİM, KİMLE EŞLEŞTİ?

Chelsea'nın rakibi Borussia Dortmund oldu.

BAYERN MUNİH'İN RAKİBİ KİM, KİMLE EŞLEŞTİ?

Bayern Münih'in rakibi Paris Saint Germain oldu.