Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları hakkında bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu prestijli turnuvada, Avrupa'nın en iyi takımları karşı karşıya gelerek futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Takımların sahaya çıkacağı tarih ve saatler, meraklı gözlerle araştırılıyor. Takımlar, bu önemli mücadelede galibiyet için kıyasıya bir rekabet içerisinde olacaklar. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI

Yarın:

19.45 Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa)

19.45 Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya)

22.00 Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere)

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)