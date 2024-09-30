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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarına hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda heyecan dorukta. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve detaylı program akışları, futbol tutkunları tarafından merakla takip ediliyor.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları hakkında bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu prestijli turnuvada, Avrupa'nın en iyi takımları karşı karşıya gelerek futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Takımların sahaya çıkacağı tarih ve saatler, meraklı gözlerle araştırılıyor. Takımlar, bu önemli mücadelede galibiyet için kıyasıya bir rekabet içerisinde olacaklar. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI

Yarın:

19.45 Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa)

19.45 Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya)

22.00 Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları!

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

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