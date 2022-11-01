UEFA Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, neden saat 11'de? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları nede 10'da değil 11'de başlıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları normalde Türkiye saati ile 22:00 'da başlıyordu. Fakat bugün yapılan değişiklikle birlikte maçlar 23:00 'da başlayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları neden saat 11'de? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları nede 10'da değil 11'de başlıyor? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları akşam neden 23:00 'da başlıyor? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları saat kaçta başlayacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları normalde saat 22:00 'da başlıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte maçlar artık 23:00 'da başlayacak. Aynı şekilde Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de bazı maçlar 23:00 'da oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEDEN SAAT 11'DE?

Avrupa kış saati uygulamasına geçtiği için ve Türkiye kış saat uygulamasına geçmediği için maçların saatinde değişiklik yaşandı. Bundan böyle Türkiye saat iile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları 22:00 'da değil 23:00 'da başlayacak.