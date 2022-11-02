UEFA Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! Şampiyonlar ligi toplu sonuçlar! Şampiyonlar Ligi maç özetleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam 8 maç oynandı. Heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi maçlarının sonuçları ise merak edildi. 1 Kasım Salı akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? sorusu aratılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı. Şampiyonlar ligi maç sonuçları haberimizde yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! Şampiyonlar ligi toplu sonuçlar!

Uefa Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? sorusu gündemde yer alıyor. Dünyanın en prestijli ve önemli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 1 Kasım Salı akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? sorusu aratılıyor. Şampiyonlar ligi maç sonuçları haberimizde yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! Şampiyonlar ligi toplu sonuçlar!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Yarın ise E, F, G, H gruplarındaki son maçlar oynanacak.İşte Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!

Şampiyonlar Ligi A grubu

Liverpool 2-0 Napoli

Rangers 1-3 Ajax

Şampiyonlar Ligi B grubu



Porto 2- 1 Atletico Madrid

Leverkusen 0-0 Club Brugge

Şampiyonlar Ligi C grubu

Bayern Münih 2- 1 İnter

Viktoria Plzen 2- 4 Barcelona

Şampiyonlar Ligi D grubu



Lizbon 1- 2 Frankfurt

Marsilya 1- Tottenham

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ!

BAYERN MÜNİH- İNTER MAÇ ÖZETİ

BARCELONA- VİKTORİA PLZEN MAÇ ÖZETİ

LİVERPOOL- NAPOLİ MAÇ ÖZETİ

PORTO- ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

RANGERS- AJAX MAÇ ÖZETİ