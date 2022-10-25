Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı izlemek isteyen futbol severler, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle! Şampiyonlar Ligi HD izleme linki var mı? 25 Ekim 2022 Ş. Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçları HD seyret!

UEFA Şampiyonlar Ligi veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası futbol turnuvası. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle! Şampiyonlar Ligi HD izleme linki var mı? 25 Ekim 2022 Ş. Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VAR?

Leipzig - Real Madrid - 22:00

PSG - Maccabi Haifa - 22:00

B.Dortmund - Manchester City - 22:00

Dinamo Zagreb - Milan - 22:00

Celtic - Shakhtar Donetsk - 22:00

Benfica - Juventus - 22:00

Salzburg - Chelsea - 19:45

Sevilla - Kopenhag - 19:45

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçlar Exxen platformu üzerinde canlı olarak yayınlanmaktadır. Ek olarak bazı maçlar TV8.5 kanalından yayınlanacak.

EXXEN CANLI YAYIN

EXXEN canlı izlemek için Exxen'in resmi web sitesine girebilirsiniz.

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