UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu gece oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları nedir? Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? soruları yer aldı.

Büyük heyecana sahne olan Devler Ligi bu gece oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Arama motorlarında ise UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları nedir? Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? soruları aratıldı. İşte kıran kırana geçen mücadelelerde alınan sonuçlar.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI NEDİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu gece oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Kopenhag-Manchester United maçının galibi 4-3'lük skorla ev sahibi ekip oldu. İşte gecenin sonuçları...

A GRUBU

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yendi.

B GRUBU

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Arsenal evinde Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Lens'i 1-0 yendi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

C GRUBU

C grubunda Napoli, öne geçtiği maçta sahasında Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı. Gecenin gollü maçında iseReal Madrid, Braga'yı 3-0'la geçti. Yıldız futbolcu Arda Güler, yedek başladığı maçta yine forma şansı bulamadı.

D GRUBU

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Sociedad evinde Benfica'yı 3-1 mağlup ederken grubun diğer maçında Inter deplasmanda Salzburg'u tek golle devirdi.