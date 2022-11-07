UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura canlı izleme linki!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bitti. Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri ve Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşecek. Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Merakla takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Şampiyonlar Ligi kura çekimi bekleniyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura canlı izle!