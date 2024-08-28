UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılıyor?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecanla beklenen kura çekim tarihi ve saati açıklandı. Futbolseverler, bu önemli etkinliğin ne zaman gerçekleşeceğini merakla bekliyor. Kura çekiminin hangi gün ve saatte yapılacağı araştırılıyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin merakla beklenen kura çekim tarihi ve saati duyuruldu. Futbolseverler, bu heyecan verici etkinliğin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Kura çekiminin hangi gün ve saatte yapılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Detaylar haberimizde...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü 19:00'da gerçekleştirilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.