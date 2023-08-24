UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin maçları sonrası

Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin maçları sonrası muhtemel grupların nasıl olacağı merak edildi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kura çekimi araştırıldı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplar ne zaman belli olacak?

UEFA ŞampiyonlarLigi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak eden futbolseverler, UEFA ŞampiyonlarLigi kura çekimi CANLI takip etme linkini araştırıyor. Uefa Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplar ne zaman belli olacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA.tv'den canlı olarak yayınlanacaktır.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGKURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans, Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakiplerin muhtemel kura zamanı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi: 01.09.2023 Cuma günü 14.00'te UEFA.tv'den yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi: 31.08.2023 Perşembe günü 19.00'da UEFA.tv'den yapılacak.