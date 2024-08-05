UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi son dakika!

Uefa Şampiyonlar Ligi kura çekimleri okuyucular tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı mı? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.

GALATASARAY YOUNG BOYS İLE EŞLEŞTİ

Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.