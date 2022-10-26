UEFA Şampiyonlar Ligi gol kralları listesi! (GÜNCEL) Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaç golü var? C. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde kaç golü var?

Futbolda Dünya Kupası'ndan sonra en üst turnuva olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kabul ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden efsane futbolcular gol krallığı için yarışmıştır. Futbol severler ise gelmiş geçmiş en golcü isimleri merak ediyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı listesinde kimler var? Messi ve Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde kaçar golü bulunuyor? İşte tüm liste...

Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaç golü var? C. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde kaç golü var? merak edilen konular arasında geliyor. Messi ve Ronaldo kapışması Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyor. Peki, hangi isim daha çok gol attı? Ş. Ligi gol kralı kimdir? Şuana kadar Şampiyonlar liginde en çok gol atan futbolcu kim? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLARI LİSTESİ

Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi gol kralları, 1955'ten bu yana UEFA tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nin sezonlara göre gol krallığı istatistiklerinin tutulduğu kapsamlı bir listedir.

Liste hazırlanırken eleme maçları dikkate alınmamış, grup maçlarından itibaren yapılan maçlar istatistiğe dahil edilmiştir. Turnuvanın ilk gol kralı Sırp Miloš Milutinovic'tir. En çok gol krallığı yaşayan oyuncular ise; yedi kez ile Portekizli Cristiano Ronaldo ve ardından altı kez ile Arjantinli Lionel Messi'dir. Bir sezonda en çok gol atarak gol kralı olan oyuncuysa 17 gol ile Cristiano Ronaldo'dur.

Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü futbolcuları:

1- Cristiano Ronaldo : 140 gol

2- Lionel Messi : 123 gol

3- Karim Benzema : 86 gol

4- Robert Lewandowski : 73 gol

5- Raul : 71 gol

6- Ruud van Nistelrooy : 56 gol

7- Thierry Henry : 50 gol

8- Anfredo Di Stefano : 49 gol

9- Andriy Şevçenko : 48 gol

10- Zalatan Ibrahimovic : 48 gol

MESSİ'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLAM KAÇ GOLÜ VAR?

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde şuana kadar toplam 123 golü bulunuyor. Messi 149 maçta 123 gol atmıştır.

RONALDO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLAM KAÇ GOLÜ VAR?

Dünyanın en iyi 2. futbolcusu C. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde şuana kadar toplam 140 golü bulunuyor. C. Ronaldo 176 maçta 140 gol atmıştır.