UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maç sonuçları! 25 Ekim gecenin maçları kaç kaç bitti? 25 Ekim Salı 2022 günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!
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UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece grupların 5. maçları oynandı. Maçların sonuçları ise merak edildi. Peki 25 Ekim Salı 2022 Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...
Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl? 25 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 25 Ekim Salı 2022 günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları! 2. tura yükselmesi kesinleşen takımlar hangileri? İşte detaylar...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 25 EKİM SALI GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi 25 Ekim Salı tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.
- Leipzig 3 - 2 Real Madrid
- PSG 7 - 2 Maccabi Haifa
- B.Dortmund 0 - 0 Manchester City
- Dinamo Zagreb 0 - 4 Milan
- Celtic 1 - 1 Shakhtar Donetsk
- Benfica 4 - 3 Juventus
- Salzburg 1 - 2 Chelsea
- Sevilla 3 - 0 Kopenhag