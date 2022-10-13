UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maç sonuçları! 12 Ekim gecenin maçları kaç kaç bitti? 12 Ekim Çarşamba 2022 günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece grupların 4. maçları oynandı. Maçların sonuçları ise merak edildi. Peki 12 Ekim Çarşamba 2022 Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...