Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşmişti. Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu. Futbol severler, Galatasaray- Young Boys maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Young Boys hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans 11794

Polarizasyon V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4