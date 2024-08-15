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UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Young Boys hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Young Boys ile karşılaşacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli maçı hangi platformdan izleyebileceklerini araştırıyor. Galatasaray ve Young Boys arasında oynanacak olan futbol maçının yayınlanacağı kanal ve maçın şifresiz olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşmişti. Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu. Futbol severler, Galatasaray- Young Boys maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Young Boys hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Young Boys hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi?

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans 11794

Polarizasyon V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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