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UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!

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UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bitti. Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri ve Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşecek. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura sonuçlarını merak ediyor. Merakla takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçlarını araştırıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!

Uefa Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Kasım günü gerçekleştirildi. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi kura sonuçları merak ediliyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ!

Şampiyonlar Ligi'nde 7 Kasım günü çekilen kura sonuçları şöyle;

Leipzig-Manchester City

Club Brugge- Benfica

Liverpool- Real Madrid

Milan- Tottenham

Frankfurt- Napoli

Dortmund- Chelsea

İnter- Porto

PSG- Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!

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