UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bitti. Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri ve Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşecek. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura sonuçlarını merak ediyor. Merakla takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçlarını araştırıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!
Uefa Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Kasım günü gerçekleştirildi. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi kura sonuçları merak ediliyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi eşleşmeler! UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonuçları!
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ!
Şampiyonlar Ligi'nde 7 Kasım günü çekilen kura sonuçları şöyle;
Leipzig-Manchester City
Club Brugge- Benfica
Liverpool- Real Madrid
Milan- Tottenham
Frankfurt- Napoli
Dortmund- Chelsea
İnter- Porto
PSG- Bayern Münih