Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sezon, bugünkü karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonda ilk hafta maçları 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Maçların detayları, yayın saatleri ve hangi kanallardan canlı olarak izlenebileceği bilgileri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Uefa Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonunda, Avrupa'nın en başarılı kulüplerinin rekabetine tanık olacak olan izleyiciler, futbolun zirve noktasında yaşanan bu heyecanı büyük bir ilgiyle takip edecekler. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı şöyle:

17 Eylül Salı:

19.45 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

19.45 Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa)

UEFA YENİ FORMAT NEDİR?

Bu sezon, lig usulü 36 takımın mücadele edeceği formatta, takımlar ilk 8 hafta sonunda sıralamanın ilk 8'ine girerek son 16 turuna yükselme şansı elde edecek. Bu 8 takım, doğrudan son 16 turuna katılacak ve organizasyonun devamında daha ileri aşamalara geçme fırsatı bulacak.