UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. 17 Eylül tarihinde hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde bugünün programı ve maçların saatleri hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sezon, bugünkü karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonda ilk hafta maçları 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Maçların detayları, yayın saatleri ve hangi kanallardan canlı olarak izlenebileceği bilgileri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Uefa Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonunda, Avrupa'nın en başarılı kulüplerinin rekabetine tanık olacak olan izleyiciler, futbolun zirve noktasında yaşanan bu heyecanı büyük bir ilgiyle takip edecekler. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları!
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı şöyle:
17 Eylül Salı:
19.45 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)
19.45 Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa)