UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına dair merak edilenler açıklanıyor. Maçların başlama tarihi ve turnuvanın yeni formatı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne?
Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olarak her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. 2024-2025 sezonu, yeni formatıyla birlikte futbolseverler için daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor ve yeni format nasıl olacak? İşte detaylar...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024- 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, grup aşamalarıyla 17 Eylül 2024'te başlayacak. Grup maçları, geleneksel olarak hafta içi Salı ve Çarşamba günleri oynanacak ve takımlar, bu maçlarda ilk sekiz arasında yer almak için mücadele edecekler.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT NEDİR?
2024- 2025 sezonuyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir format değişikliği yapıldı. Yeni format, 36 takımlı tek bir lig sistemi ile oynanacak. Önceki sezonlardaki 32 takımlı ve sekiz grup formatı yerini, 36 takımın yer aldığı geniş bir lig formatına bırakıyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
17 Eylül Salı
19.45 Young Boys - Aston Villa
19.45 Juventus - PSV Eindhoven
22.00 Milan - Liverpool
22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb
22.00 Real Madrid - Stuttgart
22.00 Sporting CP - Lille
18 Eylül Çarşamba
19.45 Sparta Prag - Salzburg
19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk
22.00 Celtic - Slovan Bratislava
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
22.00 Manchester City - Inter
22.00 Paris Saint-Germain - Girona
19 Eylül Perşembe
19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen
19.45 Kızılyıldız - Benfica
22.00 Monaco - Barcelona
22.00 Atalanta - Arsenal
22.00 Atletico Madrid - Leipzig
22.00 Brest- Sturm Graz