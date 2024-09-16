Üye Girişi
Haberler

UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına dair merak edilenler açıklanıyor. Maçların başlama tarihi ve turnuvanın yeni formatı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne?

Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olarak her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. 2024-2025 sezonu, yeni formatıyla birlikte futbolseverler için daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor ve yeni format nasıl olacak? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024- 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, grup aşamalarıyla 17 Eylül 2024'te başlayacak. Grup maçları, geleneksel olarak hafta içi Salı ve Çarşamba günleri oynanacak ve takımlar, bu maçlarda ilk sekiz arasında yer almak için mücadele edecekler.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT NEDİR?

2024- 2025 sezonuyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir format değişikliği yapıldı. Yeni format, 36 takımlı tek bir lig sistemi ile oynanacak. Önceki sezonlardaki 32 takımlı ve sekiz grup formatı yerini, 36 takımın yer aldığı geniş bir lig formatına bırakıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

17 Eylül Salı

19.45 Young Boys - Aston Villa

19.45 Juventus - PSV Eindhoven

22.00 Milan - Liverpool

22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb

22.00 Real Madrid - Stuttgart

22.00 Sporting CP - Lille

18 Eylül Çarşamba

19.45 Sparta Prag - Salzburg

19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk

22.00 Celtic - Slovan Bratislava

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Manchester City - Inter

22.00 Paris Saint-Germain - Girona

19 Eylül Perşembe

19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

19.45 Kızılyıldız - Benfica

22.00 Monaco - Barcelona

22.00 Atalanta - Arsenal

22.00 Atletico Madrid - Leipzig

22.00 Brest- Sturm Graz

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Soğuk Haber Futbol Dünya Spor

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"
Özgür Özel'den Bilal Erdoğan iddiası! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli MHP İl Başkanı istifa etti mi, neden istifa etti? Murat Nuri Demirbaş kimdir, kaç yaşında? UEFA ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI | Şampiyonlar Lig maçları ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi yeni format ne? 76. Emmy Ödülleri 2024: Emmy Ödülleri en iyi erkek ve kadın oyuncular kimler? KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM sorgulama ekranı! TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar? ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu?
title