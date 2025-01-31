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UEFA PLAY OFF KURA ÇEKİMİ İZLE! UEFA play off kura çekimi hangi kanalda? Kura çekimi canlı izleme linki var mı?

UEFA PLAY OFF KURA ÇEKİMİ İZLE! UEFA play off kura çekimi hangi kanalda? Kura çekimi canlı izleme linki var mı?
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UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi için heyecan dorukta! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor. Futbolseverler, UEFA play-off kura çekimi hangi kanalda?, Kura çekimi saat kaçta? ve Canlı izle linki var mı? sorularını araştırıyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi için geri sayım başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli olacak. UEFA Avrupa ligi kura çekiminin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Futbolseverler, UEFA Avrupa ligi play off turu kura çekimine dair detayları araştırıyor. Peki, UEFA play off kura çekimi hangi kanalda? Kura çekimi canlı izleme linki var mı?

UEFA PLAY OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

UEFA PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimini UEFA'nın resmi web sitesi UEFA.tv üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, TRT Spor kanalı da kura çekimini canlı yayınlayacak.

UEFA PLAY OFF KURA ÇEKİMİ İZLE! UEFA play off kura çekimi hangi kanalda? Kura çekimi canlı izleme linki var mı?

UEFA TV İZLE

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak. Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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