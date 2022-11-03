UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları devam ederken taraftarlar UEFA Avrupa Ligi'nde VAR var mı? Avrupa Ligi maçlarında VAR sistemi aktif mi, var mı? Gol teknolojisi var mı? merak ediyor. Peki, VAR sistemi nedir? Gol teknolojisi sistemi nedir? VAR sistemi var mı? İşte bilgiler...

Avrupa Ligi'nde sahneye çıkan takımlarımızın maçları yakından takip ediliyor. İstatistikler ve kadrolar incelenirken VAR sisteminin olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde VAR var mı? Avrupa Ligi maçlarında VAR sistemi aktif mi, var mı? Gol teknolojisi var mı? Avrupa Ligi grup maçlarında VAR var mı? UEFA maçlarında VAR var mı, yok mu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Konferans Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde VAR var mı, Gol çizgisi teknolojisi var mı? İşte detaylar...

VAR SİSTEMİ NEDİR?

Video yardımcı hakem, yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi, henüz futbol kuralları arasında yer almamasına rağmen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından çeşitli futbol organizasyonlarında denenmektedir.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Gol çizgisi teknolojisi, elektronik araçlar vasıtasıyla topun çizgiyi geçip geçmediğini tespit ederek hakeme yardımcı olan bir sistemdir. Gol çizgisi teknolojisinin amacı hakemlerin yetkisini almak değil karar vermelerine yardımcı olmaktır. Premier League, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında ortaya çıkan eleştirilerin ardından sisteme daha önce karşı çıkan FIFA, teknoloji için önerilen dokuz sistemi test etti ve sadece iki tanesi testlerden başarıyla geçti.

5 Temmuz 2012'de gol çizgisi teknolojisinin kullanımı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylandı. İki sistem ikinci bir test aşamasından geçirildi. FIFA Aralık 2012'de Brezilya'da düzenlenecek olan 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanacağını ilan etti. Diğer yandan teknoloji 2013'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer'da kullanıldı. Ancak MLS'teki Kanada takımlarınin kaynak yetersizliği sebebiyle ev sahibi oldukları maçlarda kullanılmamaktadır. Gol çizgisi teknolojisi 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki 12 stadyuma yerleştirilen GoalControl sistemi vasıtasıyla uygulanmaktadır.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE VAR VAR MI?

UEFA Avrupa Ligi playoff'larda VAR sistemi yoktu. Fakat UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ve 2. tur, çeyrek final, yarı final, final maçlarında VAR sistemi aktif olacaktır. Ayrıca gol çizgisi teknolojisi de mevcuttur.

UEFA MAÇLARIN VAR VAR MI?

Play-off lar hariç tüm UEFA maçlarında yani Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında VAR sistemi vardır.