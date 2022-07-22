Süper Lig ve Avrupa liglerinin başlamasına günler kaldı. Taraftarlar yeni sezonun başlamasını heyecanla beklerken, liglerin yayınlanacağı platformlarda belli oldu. Peki, UEFA maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?

UEFA AVRUPA MAÇLARI 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ KANALDA OLACAK?

2022-2023 yeni sezonda UEFA Avrupa maçları EXXEN TV ekranlarında yayınlanacak. Aynı şekilde maçların özetleri de Exxen kanalında olacaktır.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA turnuvaları - EXXEN

Süper Lig - beIN SPORTS

Premier League - beIN SPORTS

LaLiga - S Sport

Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor

Serie A - S Sport

Ligue 1 - beIN SPORTS

EXXEN TV TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

Exxen Tv'nin frekans bilgileri bulunmamaktadır. Exxen TV'yi dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izleyebilirsiniz. Veya TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilecektir.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen nasıl izlenir sorusu sık sık soruluyor. Exxen yalnızca dijital ortamlarda erişilebilen bir platform olacak. Yani Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilecek, televizyona verilmeyecek. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunulacak. www.exxen.com adresinde 1 Ocak 2021 tarihinde tüm bilgiler detaylı olarak verilecek. Kişiler Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilecek. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilecek.