UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor UEFA'ya kadrolarını vermek üzere son günlerde transferde hareketli saatler yaşıyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren kulüplerimiz UEFA listesi son gün ve saate kadar kadroları bildirmek zorunda. Peki, UEFA listesi son gün ne zaman? UEFA'ya kadro bildirimi için gün ne zaman? UEFA listesi kaça kadar bildirilebilir?

UEFA listesi son gün ne zaman? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor UEFA'ya kadrolarını vermek üzere son günlerde transferde hareketli saatler yaşıyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren kulüplerimiz UEFA listesi son gün ve saate kadar kadroları bildirmek zorunda. Peki, UEFA listesi son gün ne zaman? UEFA'ya kadro bildirimi için gün ne zaman? UEFA listesi kaça kadar bildirilebilir? İşte detaylar...

UEFA LİSTESİ SON GÜN NE ZAMAN?

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların 2 Eylül'de Orta Avrupa Saati baz alınarak 24.00'a kadar kadrolarını açıklamaları gerekiyor. Türkiye saatine göre ise, temsilcilerimiz için liste verme süresi 3 Eylül saat 01.00'a kadar sürecek.

AVRUPA'DA TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Dünyanın her tarafından takip edilen, dünyaca ünlü futbolcuların oynadığı Bundesliga, Premier League, Seria A, Ligue 1 ve La Liga için transfer dönemi yarın sona eriyor. 1 Eylül 2022 Avrupa'da transfer döneminin son günü. Takımlar son transferler için saatler sayıyor.

TÜRKİYE SÜPER TOTO SÜPER LİG 2022 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Toto Süper Lig için 17 Haziran'da başlayan transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 8 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

2022-2023 SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ara transfer dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.