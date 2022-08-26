UEFA kura çekimleri hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA kura çekimleri hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman olduğu merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izlemek için detayları haberimizde yer alıyor. UEFA kura çekimleri hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?