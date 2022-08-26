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UEFA kura çekimleri hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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UEFA kura çekimleri hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman olduğu merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izlemek için detayları haberimizde yer alıyor. UEFA kura çekimleri hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA kura çekimleri hangi kanalda merak ediliyor. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA kura çekimleri hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

UEFA KURA ÇEKİMİ

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile ekranlara gelecek. Avrupa Ligi kura çekimi canlı izlemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz.

UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'U ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:

1.TORBA

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (LİNK)

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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