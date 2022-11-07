UEFA kura çekimi şifresiz izleniyor mu? Youtube yayını var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları bitti, son 16'ya kalan takımların eşleşmeleri için kura çekimi yapılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri kim olacak? Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA kura çekimi canlı yayın izle…

UEFA kura çekimi canlı yayın izle aramaları arttı. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi, son 16'ya kalan takımların rakipleri kura çekimiyle belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımların eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü saat 15:00'da başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Tv8,5 ve Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca kura çekimi EXXEN YouTube kanalından kura çekimini futbolseverler şifresiz ve canlı yayın olarak takip edebilir.

UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takımın eşleşmelerinde tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek.

Avrupa Ligi'nde yarışan Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri şöyle; Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting CP ,Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Juventus, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland ,Nantes ,Monaco

TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ NELER?

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12346

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 9600

FEC : 3/4