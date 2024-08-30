UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor?

Avrupa Ligi'nin kura çekimi yarın 14.00'te, Konferans Ligi'ninse 15.30'da Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. UEFA TV CANLI izle! UEFA kura çekimi nnerede hangi şehirde yapılıyor?

UEFA KURA ÇEKİMİ NEREDE HANGİ ŞEHİRDE YAPILIYOR?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak. Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos cuma günü saat 14:00'da Fransa'nın Monako kentindeki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden takip edilebilecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi etkinliği/programı, 30 Ağustos Cuma günü oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ - KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 14:00'te başlayacak

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 15:30'da başlayacak.