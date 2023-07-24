UEFA kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları bugün çekilecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda heyecan devam ederken arama motorlarında UEFA kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura çekimi nerede yayınlanıyor? soruları aratılıyor.